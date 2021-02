Nuovo Bonus INPS: ecco la grande novità (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ultima Legge di Bilancio ha approvato una serie di misure e provvedimenti utili per “venire incontro” dal punto di vista economico, principalmente racchiusi nell’ultima versione del Decreto Ristori ed uno dei Bonus sviluppato per supportare i titolari di partite IVA, una delle categorie maggiormente messe in ginocchio dalla pandemia, è il Bonus ISCRO che può portare fino a 800 € mensili. Cos’è il Bonus ISCRO? Si tratta di una misura ancora considerabile sperimentale, erogata dall’INPS dopo la verifica di determinati requisiti comunicati dal richiedente, nella fattispecie si tratta di una sorta di cassa integrazione a cui potranno attingere lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno spesso costituito, come detto, la parte più colpita dalla crisi pandemica. Nel dettaglio sono considerabili “idonei” ... Leggi su android-news.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ultima Legge di Bilancio ha approvato una serie di misure e provvedimenti utili per “venire incontro” dal punto di vista economico, principalmente racchiusi nell’ultima versione del Decreto Ristori ed uno deisviluppato per supportare i titolari di partite IVA, una delle categorie maggiormente messe in ginocchio dalla pandemia, è ilISCRO che può portare fino a 800 € mensili. Cos’è ilISCRO? Si tratta di una misura ancora considerabile sperimentale, erogata dall’dopo la verifica di determinati requisiti comunicati dal richiedente, nella fattispecie si tratta di una sorta di cassa integrazione a cui potranno attingere lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno spesso costituito, come detto, la parte più colpita dalla crisi pandemica. Nel dettaglio sono considerabili “idonei” ...

