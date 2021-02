Nuoto | Rosolino | “Il vaccino di cui abbiamo bisogno si chiama sport”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex nuotatore Massimilianoè intervenuto ai microfoni del programma “Gli Inascoltabili” di Nsl Radio in occasione dell’evento ‘Dispensa Stellata’: “A mio avviso ildi cuisi. Un bambino che praticaimpara tante cose importanti, ad esempio si motiva, si concentra meglio e riceve fiducia. Trovo paradossale che si possa andare a scuola senza mascherina e poi sia vietato fare un tuffo in piscina – ha spiegato, che poi ha concluso dicendo – Mi piacerebbe essere Ministro dello. Non credo invece di essere in grado di governare la Regione Campania“.Face.