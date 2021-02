Numeri da brividi | muoiono per la crisi sei imprese al giorno | è il salatissimo prezzo del Covid

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ANCONA -ale quelle che nascono non bastano a colmare il gap. È la dura legge delche sta affossando l'economia anconetana e ha impressodain un 2020 ...

MessinaMag : «Numeri pesanti che mettono i brividi. E, ancora oggi, leggere il dato dei contagiati di Collereale deve fare rifle… - samontalbano49 : RT @CislMessina: #Covid, emergenza case di riposo. @BrunoZecchetto «Numeri pesanti, che mettono i brividi. Occorre intervenire» #anziani… - FNPCISLSicilia : RT @CislMessina: #Covid, emergenza case di riposo. @BrunoZecchetto «Numeri pesanti, che mettono i brividi. Occorre intervenire» #anziani… - AlfioGiulio : RT @CislMessina: #Covid, emergenza case di riposo. @BrunoZecchetto «Numeri pesanti, che mettono i brividi. Occorre intervenire» #anziani… - enzocambria : RT @CislMessina: #Covid, emergenza case di riposo. @BrunoZecchetto «Numeri pesanti, che mettono i brividi. Occorre intervenire» #anziani… -

Ultime Notizie dalla rete : Numeri brividi

Corriere Adriatico

ANCONA - Muoiono 6 imprese al giorno e quelle che nascono non bastano a colmare il gap. È la dura legge del Covid che sta affossando l'economia anconetana e ha impressodain un 2020 nerissimo.Ma fra chi si era infettato in passato venivano riferiti più spesso anche, stanchezza, mal ... I, viene precisato, sono piccoli e le conclusioni dello studio dovranno essere ulteriormente ...ANCONA - Muoiono 6 imprese al giorno e quelle che nascono non bastano a colmare il gap. È la dura legge del Covid che sta affossando l’economia anconetana e ha impresso numeri ...Boscoreale. La situazione contagi da Covid a Boscoreale sembra fuori controllo. “Continua a crescere il numero di cittadini contagiati dal Covid-19” annuncia il sindaco Diplomatico. E i numeri mettono ...