"Non usate questo farmaco!": è stato ritirato dall'AIFA, attenzione – FOTO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allerta in tutta Italia per un farmaco ritirato dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Infatti ha disposto proprio il ritiro ed il richiamo per un farmaco antidepressivo. Il fatto è avvenuto a metà Gennaio per motivi precauzionali. Il farmaco ritirato è la CITALOPRAM che è prodotta dalla Hexal SPA ed è stata emanata appunto una circolare per informare le varie strutture sanitarie ma anche gli operatori di non utilizzare questo farmaco. Cosa è Citalopram Il Citalopram è un farmaco che viene utilizzato per trattare sindromi depressive endogene che vanno contro i disturbi d'ansia e che hanno crisi di panico con o senza agorafobia. Il ritiro del farmaco è stato disposto perchè AIFA ha un parere non favorevole da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

