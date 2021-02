“Non mi permetterei mai”: Andrea Zenga rifiuta Rosalinda Cannavò. Zelletta spiega: “Rispetta l’uomo che sta fuori” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’indice di gradimento nei confronti di Andrea Zenga da parte degli spettatori del Grande Fratello VIP sta crescendo di giorno in giorno, prima grazie all’incontro emozionante con i genitori e il fratello, poi grazie al modo elegante in cui ha rifiutato le avances dell’inquilina Rosalinda Cannavò. “Sei un uomo dai valori rari” L’incontro con il padre Walter Zenga, con il quale non correva esattamente buon sangue, ha finito per colpire non solo gli spettatori, ma anche gli inquilini del Grande Fratello VIP. In particolare, Rosalinda Cannavò ha sentito la necessità, dopo averne parlato con Samantha de Grenet, di scrivere una lettera a Zenga. Rosalinda Cannavò ha voluto mandare un ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’indice di gradimento nei confronti dida parte degli spettatori del Grande Fratello VIP sta crescendo di giorno in giorno, prima grazie all’incontro emozionante con i genitori e il fratello, poi grazie al modo elegante in cui hato le avances dell’inquilina. “Sei un uomo dai valori rari” L’incontro con il padre Walter, con il quale non correva esattamente buon sangue, ha finito per colpire non solo gli spettatori, ma anche gli inquilini del Grande Fratello VIP. In particolare,ha sentito la necessità, dopo averne parlato con Samantha de Grenet, di scrivere una lettera aha voluto mandare un ...

