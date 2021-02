Nocera Superiore, alunno positivo al Covid: scuola chiusa per due giorni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – “Abbiamo appreso dai vertici scolastici della positività di un alunno frequentante l’istituto di viale Europa della scuola Media Fresa Pascoli”. A scriverlo sulla sua pagina social ufficiale è il primo cittadino di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano. “Poco fa, – si legge nella nota – il dirigente ha diramato con proprio provvedimento, la sospensione della didattica in presenza nelle giornate del 4 e 5 febbraio per consentire la completa sanificazione del plesso. La misura precauzionale assunta dal dirigente, in linea con i protocolli del Dipartimento, riguarda esclusivamente la sede scolastica di viale Europa: nessun altro istituto della città risulta interessato – conclude – da altri casi“. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Abbiamo appreso dai vertici scolastici della positività di unfrequentante l’istituto di viale Europa dellaMedia Fresa Pascoli”. A scriverlo sulla sua pagina social ufficiale è il primo cittadino diGiovanni Maria Cuofano. “Poco fa, – si legge nella nota – il dirigente ha diramato con proprio provvedimento, la sospensione della didattica in presenza nelle giornate del 4 e 5 febbraio per consentire la completa sanificazione del plesso. La misura precauzionale assunta dal dirigente, in linea con i protocolli del Dipartimento, riguarda esclusivamente la sede scolastica di viale Europa: nessun altro istituto della città risulta interessato – conclude – da altri casi“. L'articolo proviene da ...

