No | Libero Mattarella non ha mai detto ‘voto proibito’

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo settimane di crisi e di giochi di palazzo, la possibilità di un Conte ter ha definitivamente lasciato il porto nella serata di ieri. Non c’è modo di far tornare l’armonia tra la maggioranza, con Italia Viva che è riuscita a far cadere il governo Conte. Ieri sera Fico si è recato daper comunicare l’esito negativo di quel mandato esplorativo che gli è stato affidato a fine settimana. Sergionon ha perso tempo e già ieri sera ha comunicato agli italiani il prossimo step: oggi alle 12 Mario Draghi salirà al Quirinale echiederà la sua disponibilità per formare un governo tecnico. Nella serata di ieri, come prevedibile, i giornali si sono riempiti di titoli esunon ha fatto eccezione. A modo suo, ça va sans dire. LEGGI ANCHE >>> La ...