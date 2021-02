New York, la tempesta di neve che ha cambiato la città. Le foto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) New York sotto la neve. Così tanta come non ne cadeva dal 2016, quando la città venne sommersa letteralmente dalla neve e a Central Park se ne registrarono 70 centimetri. Febbraio è iniziato così. Sotto la tempesta di neve Orlena, la più abbondante degli ultimi cinque anni, come ha ribadito il sindaco della città Bill de Blasio dichiarando lo stato di emergenza e invitando i cittadini a restare a casa. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) New York sotto la neve. Così tanta come non ne cadeva dal 2016, quando la città venne sommersa letteralmente dalla neve e a Central Park se ne registrarono 70 centimetri. Febbraio è iniziato così. Sotto la tempesta di neve Orlena, la più abbondante degli ultimi cinque anni, come ha ribadito il sindaco della città Bill de Blasio dichiarando lo stato di emergenza e invitando i cittadini a restare a casa.

