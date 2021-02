“Nessun ristoro per i negozi sportivi e anche la beffa delle spese per la lotteria degli scontrini”, l’umiliazione del commerciante (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostro lettori. Ciao Gianluigi, leggo spesso di queste tue battaglie con questo governo di inetti, ai quali ho scritto più volte senza fortuna. Ti scrivo per porre alla tua attenzione una anomalia abbastanza grave nel sistema dei ristori. Oltre ad essere istruttore di Kicboxing e Pugilato nella mia palestra specializzata negli sport di combattimento, sono anche il titolare di un negozio specializzato nella vendita di articoli per questi tipi di sport. Ora come ben saprai, gli sport di contatto e gli sport di combattimento sono fermi. Quindi la palestra è chiusa e come nella mia, anche in tutte le altre, si può lavorare solo con gli agonisti, ma questa è un’altra storia. Essendo bloccata l’attività di questi sport, il mio negozio, che lavora direttamente ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostro lettori. Ciao Gianluigi, leggo spesso di queste tue battaglie con questo governo di inetti, ai quali ho scritto più volte senza fortuna. Ti scrivo per porre alla tua attenzione una anomalia abbastanza grave nel sistema dei ristori. Oltre ad essere istruttore di Kicboxing e Pugilato nella mia palestra specializzata negli sport di combattimento, sonoil titolare di uno specializzato nella vendita di articoli per questi tipi di sport. Ora come ben saprai, gli sport di contatto e gli sport di combattimento sono fermi. Quindi la palestra è chiusa e come nella mia,in tutte le altre, si può lavorare solo con gli agonisti, ma questa è un’altra storia. Essendo bloccata l’attività di questi sport, il mioo, che lavora direttamente ...

