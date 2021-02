Navalny: 2 anni e 8 mesi di detenzione. Proteste a Mosca: oltre mille gli arresti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il leader dell'opposizione russa è stato condannato per aver violato i termini della libertà condizionale per i mesi passati in Germania per curarsi, dopo l'attentato con il noviciok in Siberia, lo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il leader dell'opposizione russa è stato condannato per aver violato i termini della libertà condizionale per ipassati in Germania per curarsi, dopo l'attentato con il noviciok in Siberia, lo ...

TeresaBellanova : 2 anni e cinque mesi di carcere per l’oppositore russo Alekej #Navalny, che paga con la libertà, dopo aver rischiat… - petergomezblog : Alexei Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata. Lui: “Segno di debole… - chedisagio : ?? L'oppositore di Putin, il dissidente russo Alexei Navalny, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere - fildifranco : RT @CacciaDominioni: @Yi_Benevolence @ladydd69 il terzo in meno di 10 anni: Monti, Cottarelli (fortunatamente abortito) e Draghi. Poi parla… - JuliaKalashnyk : RT @RadioBullets: ??Russia: Navalny condannato a 2 anni e cinque mesi. ??Afghanistan, talebani: “Un governo islamico sostituirà l’attuale gov… -