"Nasce quello che temo". Draghi premier? "Il mio voto non è scontato". Il forzista Giro si ribella: un pesante sospetto sul nuovo governo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sergio Mattarella ha convocato Mario Draghi quest'oggi 3 febbraio alle 12. Il presidente della Repubblica, dopo la disfatta del Conte bis, vede l'ex presidente della Banca centrale europea come la figura perfetta per dar vita a un governo istituzionale. In grado, questo, di traghettare il Paese fuori dall'emergenza coronavirus. Una personalità, quella dell'economista, che divide il centrodestra. Da una parte infatti c'è Silvio Berlusconi che ha più volte ribadito la necessità di sostenere un governo di larghe intese, dall'altra Lega e Fratelli d'Italia. Ma se Matteo Salvini potrebbe essere tentato dall'idea, Giorgia Meloni non ci pensa proprio. La leader di FdI vuole solo le elezioni. Eppure le divisioni sono anche tutte interne ai partiti. Ospite ad Agorà su Rai 3, è Francesco Giro a scuotere gli azzurri. Munito di ...

