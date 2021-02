Napoli | polemica sulle edicole votive dei criminali “Se si rimuovono le famiglie si ribellano”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano le polemiche sulla vicenda dellevotivi e i murales dedicati a personaggi dellatà. L’avvocato della famiglia di Emanuele Sibillo dichiara: “Se si rimuove la cappella per Emanuele Sibillo la famiglia si ribellerà in tutti i modi.” Aci sono circa 500e 100 murales censiti dedicati a personaggi legati al mondo della camorra e dallatà. Dopo le opere dipinte e gli altarini edificati in onore dei baby-rapinatori Ugo Russo e Luigi Caiafa si è scatenata laed il Procuratore Generale ed il Prefetto hanno chiesto la rimozione delle opere inneggianti allatà. Intanto ai Quartieri Spagnoli, in Vico Salato, a poca distanza dal murale ...