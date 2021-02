Napoli, pena confermata per il fisioterapista che abusava di bimbi autistici (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Definitiva la pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione per il fisioterapista accusato di abusi su bimbi autistici. La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal fisioterapista di una nota struttura sanitaria partenopea (parte lesa nella vicenda) accusato di avere perpetrato abusi su tre minorenni affetti da autismo. La decisione rende quindi definitiva la condanna a otto anni e quattro mesi di reclusione inflitta al terapista dal gup di Napoli Rossella Marro il 3 luglio 2019, insieme con la multa di 46mila euro e una lunga serie di pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, sospensione dall’esercizio della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Definitiva ladi 8 anni e 4 mesi di reclusione per ilaccusato di abusi su. La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato daldi una nota struttura sanitaria partenopea (parte lesa nella vicenda) accusato di avere perpetrato abusi su tre minorenni affetti da autismo. La decisione rende quindi definitiva la condanna a otto anni e quattro mesi di reclusione inflitta al terapista dal gup diRossella Marro il 3 luglio 2019, insieme con la multa di 46mila euro e una lunga serie di pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, sospensione dall’esercizio della ...

