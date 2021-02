Napoli, paura per Mertens: l’aereo privato finisce fuori pista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Momenti di panico per Dries Mertens.paura per l'attaccante del Napoli Dries Mertens, atterrato sabato scorso con un jet privato a Deurne, vicino Anversa. L'aereo su cui viaggiava il giocatore è infatti scivolato fuori dalla pista di atterraggio. Secondo i media belgi, l'incidente si è risolto senza troppi problemi. Il giocatore, che dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in occasione del match contro l'Inter dello scorso 16 dicembre, ha deciso di tornare in Belgio per proseguire il proprio percorso di riabilitazione.Una volta arrivati all'aeroporto di Deurne però, a causa della forte pioggia abbattutasi sulla città in quelle ore, i piloti non hanno potuto mantenere l'aereo sulla pista. Il velivolo è dunque finito nell'erba della zona di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Momenti di panico per Driesper l'attaccante delDries, atterrato sabato scorso con un jeta Deurne, vicino Anversa. L'aereo su cui viaggiava il giocatore è infatti scivolatodalladi atterraggio. Secondo i media belgi, l'incidente si è risolto senza troppi problemi. Il giocatore, che dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in occasione del match contro l'Inter dello scorso 16 dicembre, ha deciso di tornare in Belgio per proseguire il proprio percorso di riabilitazione.Una volta arrivati all'aeroporto di Deurne però, a causa della forte pioggia abbattutasi sulla città in quelle ore, i piloti non hanno potuto mantenere l'aereo sulla. Il velivolo è dunque finito nell'erba della zona di ...

