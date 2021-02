Napoli, paura per Mertens all’arrivo in Belgio: jet privato fuori pista all’atterraggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) paura per Dries Mertens in Belgio, ma per fortuna nessuna conseguenza oltre il grande spavento. L’attaccante del Napoli, infatti, ha avuto una disavventura con il suo jet privato. Come riporta Lavenir.net, nella giornata di sabato, l'attaccante belga è arrivato in Patria dove provvederà alle cure per il problema fisico alla caviglia, ma nel corso dell'atterraggio, il velivolo ha avuto qualche problema.Sembra, infatti, che a causa del maltempo, il jet sul quale volava il bomber azzurro avrebbe avuto delle problematiche al momento dell'atterraggio terminando la sua corsa sull'erba, ben oltre i limiti della pista. Come detto, per fortuna, solo grande spavento per il giocatore del Napoli e lo staff a bordo e nessuna conseguenza.Mertens è tornato in ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021)per Driesin, ma per fortuna nessuna conseguenza oltre il grande spavento. L’attaccante del, infatti, ha avuto una disavventura con il suo jet. Come riporta Lavenir.net, nella giornata di sabato, l'attaccante belga è arrivato in Patria dove provvederà alle cure per il problema fisico alla caviglia, ma nel corso dell'atterraggio, il velivolo ha avuto qualche problema.Sembra, infatti, che a causa del maltempo, il jet sul quale volava il bomber azzurro avrebbe avuto delle problematiche al momento dell'atterraggio terminando la sua corsa sull'erba, ben oltre i limiti della. Come detto, per fortuna, solo grande spavento per il giocatore dele lo staff a bordo e nessuna conseguenza.è tornato in ...

