Napoli | Ospina | “Il collettivo ha fatto bene | ora pensiamo al campionato”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Oggi ilha, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra che gioca benissimo uomo contro uomo. Abbiamoil nostro, oraal”. Così il portiere del, David, al termine della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta terminata a reti inviolate anche grazie alle sue parate. “Avevamo giocatori d’esperienza, l’abbiamo preparata cosi’ e penso che abbiamo– prosegue ai microfoni di Rai Sport l’estremo difensore partenopeo, oggi costretto ad affrontare i connazionali Zapata e Muriel – E’ bello avere colombiani protagonisti in giro per il mondo”, ...

Commenta per primo David, portiere del, dopo lo 0 - 0 di Coppa Italia contro l'Atalanta ha parlato così a Rai Sport: 'Oggi il collettivo ha fatto molto bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita ...Commenta per primo- Atalanta 0 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: - Assist: -(3 - 4 - 3):; Manolas, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme (21' s.t. Elmas), Bakayoko, Hysaj; Politano (21' s.t. Petagna), Lozano (37' s.t. Osimhen), Insigne (24' s.t. Zielinski). ...Parità al Maradona: il Napoli opaco malgrado il cambio di modulo. L'Atalanta pericolosa in più di un'occasione, ma si infrange contro Ospina ...NAPOLI (ITALPRESS) - Poche emozioni e nessun gol: termina 0-0 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta andato in scena al ...