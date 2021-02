Napoli | Ospina | “Fatta la gara che abbiamo preparato Ora pensiamo alla Serie A”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il portiere delDavidha parlato ai microfoni Rai al termine della partita pareggiata contro l'Atalanta: "La squadra ha fatto molto bene, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra che gioca uno contro uno a tutto campo, ma l'preparata così. Il pareggio va bene, ora testaA. Siamo maturi ed esperti, in partita proponiamo ciò che prepariamo durante la settimana in allenamento. Muriel e Zapata pericolosi? Noi colombianiun gran rapporto, siamo in un grande campionato europeo e tutti stiamo facendo bene".caption id="attachment 976733" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Commenta per primo David, portiere del, dopo lo 0 - 0 di Coppa Italia contro l'Atalanta ha parlato così a Rai Sport: 'Oggi il collettivo ha fatto molto bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita ...Commenta per primo- Atalanta 0 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: - Assist: -(3 - 4 - 3):; Manolas, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme (21' s.t. Elmas), Bakayoko, Hysaj; Politano (21' s.t. Petagna), Lozano (37' s.t. Osimhen), Insigne (24' s.t. Zielinski). ...Parità al Maradona: il Napoli opaco malgrado il cambio di modulo. L'Atalanta pericolosa in più di un'occasione, ma si infrange contro Ospina ...NAPOLI (ITALPRESS) - Poche emozioni e nessun gol: termina 0-0 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta andato in scena al ...