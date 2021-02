Napoli | offerte di Dortmund e Benfica rifiutate per Elmas Venerato | “Zaccagni | azzurri sempre in vantaggio”

Ultime Notizie dalla rete : Napoli offerte

CalcioNapoli24

Ma prima di approfondiredi club non di primissima fascia, il danese, sempre molto ... I transalpini hanno avuto dei contatti indiretti anche con Sarri ma il tecnico exnon appare ...Calcio - Scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito su Sarri e learrivate anche dal: Sarri 'Maurizio Sarri pensa al futuro ma non ha fretta. E non ha aperto all' Olympique Marsiglia , non ci sarà bisogno di un secondo tentativo dopo il primo, neanche ...03/02/2021 - Il Napoli mette a segno un altro colpo di mercato e si assicura le prestazioni di un fuoriclasse del calcio a 5. Sotto l'ombra del Vesuvio sbarca Adriano Foglia, giocatore dalla classe im ...Alla consegna del "pacco" il cliente si è reso conto che le scarpe non fossero quelle scelte ma altre di scarsissimo valore ...