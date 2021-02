Napoli, la separazione da Giuntoli costerebbe troppo: la situazione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis ha confermato il direttore sportivo Giuntoli ma la decisione del presidente del Napoli sarebbe dettata da ragioni economiche Nella giornata di ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha smentito le voci su un possibile licenziamento del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo Repubblica, alla base della smentita ci sarebbero ragioni economiche. Infatti, Giuntoli ha ancora tre anni e mezzo di contratto con il Napoli: una separazione anticipata potrebbe costare caro al presidente De Laurentiis, specialmente in questi tempi di crisi dettati dalla pandemia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis ha confermato il direttore sportivoma la decisione del presidente delsarebbe dettata da ragioni economiche Nella giornata di ieri, il presidente delAurelio De Laurentiis ha smentito le voci su un possibile licenziamento del direttore sportivo Cristiano. Secondo Repubblica, alla base della smentita ci sarebbero ragioni economiche. Infatti,ha ancora tre anni e mezzo di contratto con il: unaanticipata potrebbe costare caro al presidente De Laurentiis, specialmente in questi tempi di crisi dettati dalla pandemia. Leggi su Calcionews24.com

mick_napoli_ : RT @BobbyMcflyy: @mick_napoli_ @GGiglio99 Hai già chiesto la separazione dei beni o aspetti che ti risucchia via tutto? - BobbyMcflyy : @mick_napoli_ @GGiglio99 Hai già chiesto la separazione dei beni o aspetti che ti risucchia via tutto? - sportli26181512 : Voci dalla Francia: 'Il Marsiglia pensa a Sarri per l'anno prossimo': Secondo i media transalpini, dopo la polemica… - dailynews_24 : ADL-Gattuso, separazione a giugno? Gazzetta: “Rafa Benitez ha accettato di allenare il Napoli” - CalcioNapoli24 : -