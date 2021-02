Napoli | la giudice onoraria chiede all’avvocato di colore | “Ma lei è laureato?” Lui si sfoga sui social | “Non è razzismo | solo idiozia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Hillary Sedu è arrivato dalla Nigeria quando avevasei mesi, è cresciuto nel Casertano e negli anni ha ottenuto la cittadinanza italiana. Oggi è avvocato, impegnato nel riconoscimento dei diritti civili per i migranti, ed è anche Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di. Stamattina – come ha raccontato su Facebook lui stesso – quanto è arrivato il suo turno per la discussione di una causa presso il Tribunale per i minorenni di, unagli ha chiesto di “esibire il tesserino di avvocato“. Ma dopo averlo visionato, forse non soddisfatta, si è spinta oltre: “Stupita o stupida, mise sono avvocato, poi ancora, mise sono”. Nel suo post, Sedu premette che non si tratta affatto di “una barzelletta”. ...