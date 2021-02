Napoli | giudice ad avvocato nero | “Sei laureato”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ad: “Sei? Hai tesserino?” Scoppia la polemica al Tribunale dei minori Foto Facebook“Non è razzismo, è idiozia”. A dirlo è il diretto interessato Hilarri Sedu,di origini nigeriane con la pelle nera. Ha raccontato lui stesso cosa è successo al Tribunale e quali sono state le parole proferite da unaonoraria. Certamente non succede tutti i giorni che unsi sente dare del tu, gli viene chiesto di mostrare il tesserino e se è in possesso della laurea. Andiamo con ordine per ricostruire la vicenda. Il fatto è avvenuto questo mattina presso il Tribunale per i minorenni di. È il turno dell’Hilarri Sedu per la discussione di una ...