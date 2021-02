Napoli, Gattuso rischia tutto contro l’Atalanta: sorpresa difesa a tre? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La partita di questa sera tra Napoli ed Atalanta sarà decisiva per il futuro di Rino Gattuso. L’allenatore partenopeo ha definitivamente rotto i rapporti con la società, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra aver deciso di dire addio al mister al termine della stagione. Intanto, sono arrivati i convocati per la gara contro L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La partita di questa sera traed Atalanta sarà decisiva per il futuro di Rino. L’allenatore partenopeo ha definitivamente rotto i rapporti con la società, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra aver deciso di dire addio al mister al termine della stagione. Intanto, sono arrivati i convocati per la garaL'articolo

Glongari : Clamoroso retroscena #Napoli. Il Presidente #DeLaurentiis dopo la sconfitta contro l’#Hellas ha contattato Maurizio… - DiMarzio : #CoppaItalia | #NapoliAtalanta, le probabili scelte di #Gattuso - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - g_dimarzo : @marcoazzi66 @Nardiello95 @Torrenapoli1 @repubblica @rep_napoli Bisogna anche vedere come ci si arriva alla sconfit… - enbusy : @marcoazzi66 @repubblica @rep_napoli Non mi ci ritrovo,se a dicembre Gattuso da uomo orgoglioso non ha poi voluto f… -