Napoli-Gattuso, la bufera porta consiglio: cambi tattici in vista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’allenatore del Napoli ha riproposto il 4-3-3 contro il Parma e nella stessa gara è passato alla difesa a tre Il Napoli rimane nella bufera dopo le parole forti di Gennaro Gattuso contro il patron. Lo scontro è stato reso pubblico e questo rende inevitabile una separazione e fine anno, salvo clamorose sorprese. I due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’allenatore delha riproposto il 4-3-3 contro il Parma e nella stessa gara è passato alla difesa a tre Ilrimane nelladopo le parole forti di Gennarocontro il patron. Lo scontro è stato reso pubblico e questo rende inevitabile una separazione e fine anno, salvo clamorose sorprese. I due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Glongari : Clamoroso retroscena #Napoli. Il Presidente #DeLaurentiis dopo la sconfitta contro l’#Hellas ha contattato Maurizio… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - DiMarzio : Le parole di #Gattuso dopo #NapoliParma - coldblackarrow : Se Gennaro Ivan Gattuso fosse un uomo intelligente, oggi schiererebbe Politano prima punta come fece Ottavio Bianch… - zazoomblog : Napoli i convocati di Gattuso per la Coppa Italia: Fabian e Mertens out - #Napoli #convocati #Gattuso #Coppa -