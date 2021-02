Napoli – Condannato a 6 anni fisioterapista che abuso di tre bambini autistici (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Abusò sessualmente di tre bambini autistici, adesso, per un fisioterapista napoletano è arrivata la condanna definitiva: dovrà scontare 6 anni di reclusione in carcere. La Corte di Cassazione, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal professionista, che all’epoca dei fatti lavorava in una nota struttura sanitaria partenopea, che è parte lesa nella vicenda. Abusò Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Abusò sessualmente di tre, adesso, per unnapoletano è arrivata la condanna definitiva: dovrà scontare 6di reclusione in carcere. La Corte di Cassazione, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal professionista, che all’epoca dei fatti lavorava in una nota struttura sanitaria partenopea, che è parte lesa nella vicenda. Abusò

