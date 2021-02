Napoli-Atalanta stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Napoli e Atalanta si affrontano nel match valevole l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021. I partenopei hanno superato lo Spezia nel turno precedente e puntano a ripetersi, sperando di dar seguito anche alla vittoria in campionato contro il Parma. Gli uomini di Gasperini hanno invece avuto la meglio sulla Lazio, che però si è vendicata in campionato imponendosi a Bergamo. Sarà dunque importante dimenticare la sconfitta per 3-1 e concentrarsi solamente sul successo di Coppa, dal quale ripartire. Mercoledì 3 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno e in streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021)si affrontano nel match valevole l’andata delle semifinali di. I partenopei hanno superato lo Spezia nel turno precedente e puntano a ripetersi, sperando di dar seguito anche alla vittoria in campionato contro il Parma. Gli uomini di Gasperini hanno invece avuto la meglio sulla Lazio, che però si è vendicata in campionato imponendosi a Bergamo. Sarà dunque importante dimenticare la sconfitta per 3-1 e concentrarsi solamente sul successo di, dal quale ripartire. Mercoledì 3 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Rai Uno e insu Rai Play. SportFace.

sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - zazoomblog : Napoli-Atalanta alle ore 20.45 le formazioni: Bakayoko titolare a centrocampo - #Napoli-Atalanta #20.45… - unit_football : RT @napolista: CorSport: #NapoliAtalanta, Gattuso si affida al 3-4-2-1 con Lozano punta In porta ancora Ospina. A centrocampo Demme e Bakay… - cn1926it : #NapoliAtalanta, #Gattuso pensa al cambio modulo: la svolta tattica – #Repubblica - napolista : CorSport: #NapoliAtalanta, Gattuso si affida al 3-4-2-1 con Lozano punta In porta ancora Ospina. A centrocampo Demm… -