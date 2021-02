Napoli-Atalanta, Romero ammonito: era diffidato, salterà il ritorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L‘Atalanta dovrà rinunciare a Cristian Romero nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli. Il centrale difensivo, infatti, era diffidato ed è stato correttamente ammonito dall’arbitro Fabbri per un fallo ai danni di Lorenzo Insigne nel corso del secondo tempo. Tegola dunque per Gian Piero Gasperini, che però recupererà Palomino squalificato proprio per questa sfida di andata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L‘dovrà rinunciare a Cristianneldelle semifinali di Coppa Italia contro il. Il centrale difensivo, infatti, eraed è stato correttamentedall’arbitro Fabbri per un fallo ai danni di Lorenzo Insigne nel corso del secondo tempo. Tegola dunque per Gian Piero Gasperini, che però recupererà Palomino squalificato proprio per questa sfida di andata. SportFace.

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - Robertolosanno : Indipendentemente da come finirà, l Atalanta merita di vincere. Questo è un brutto Napoli. Sicuramente ha le sue ma… - quagliaremario : #NapoliAtalanta l'atalanta potrebbe gestire la partita per poi giocarsela al ritorno,invece sta cercando in tutti i… -