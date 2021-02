Napoli-Atalanta, Marino: “Cancellato ko contro la Lazio. Al ‘Maradona’ affronteremo una grande squadra” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' tutto pronto per Napoli-Atalanta.Si affronteranno questa sera al "Maradona" Napoli e Atalanta, nella sfida valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Un impegno analizzato a pochi minuti dal fischio d'inizio dal direttore generale della Dea, Umberto Marino, intervenuto al microfono di Rai Sport."Abbiamo Cancellato dalla nostra mente la sconfitta con la Lazio, siamo concentrati ora su questa gara. Giochiamo contro un grande Napoli e sarà una bella partita e uno spettacolo per il calcio". Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' tutto pronto per.Si affronteranno questa sera al "Maradona", nella sfida valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Un impegno analizzato a pochi minuti dal fischio d'inizio dal direttore generale della Dea, Umberto, intervenuto al microfono di Rai Sport."Abbiamodalla nostra mente la sconfitta con la, siamo concentrati ora su questa gara. Giochiamoune sarà una bella partita e uno spettacolo per il calcio".

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - JulesSinfin : #CoppaItalia: Appena l'Atalanta si sveglia ne fa cinque di fila al Napoli. ?? #NapoliAtalanta - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Novellino: 'Il Napoli può avere qualche difficoltà, ma ha le qualità per fare una grande partita contro l'… -