Napoli Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Napoli Atalanta 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Napoli Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, ilvalido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nelvalido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su ...

