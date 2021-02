Napoli-Atalanta live dalle 20.45: Gattuso sceglie la difesa a tre! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Napoli torna in campo dopo lo strappo di Gattuso e tutte le polemiche successive alle dichiarazioni del tecnico contro De Laurentiis e la società. Allo stadio Maradona, gli azzurri... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Iltorna in campo dopo lo strappo di Gattuso e tutte le polemiche successive alle dichiarazioni del tecnico contro De Laurentiis e la società. Allo stadio Maradona, gli azzurri...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - RedazioneFM : #CoppaItalia: #NapoliAtalanta in diretta - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 3 febbraio 2021: Napoli – Atalanta e L’inganno perfetto -