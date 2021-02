Napoli – Atalanta | le probabili formazioni del match di Coppa Italia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa sera allo stadio Maradona diandrà in scena ilvalido per l’andata delle semifinali ditraPartita chiave per gli uomini di Gattuso che vorranno di certo mettere un’ipoteca sulla finale e scacciare via i fantasmi e le chiacchiere dell’ultimo periodo. L’, d’altro canto, vorrà approfittare dello scarso momento di forma delper dare una spinta di morale all’ambiente e continuare la corsa verso la. QUI– Scelta inedita di Gattuso. Il mister partenopeo potrebbe sorprendere tutti questa sera disponendo sul terreno di gioco una linea di difesa composta da Manolas, Maksimovic e Koulibaly. Gli esterni a centrocampo dovrebbero essere Di Lorenzo ...

Commenta per primo Questa sera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campoper la semifinale d'andata di Coppa Italia . Gli azzurri vivono un momento delicato, con la posizione di Gattuso sulla panchina azzurra che non è solidissima. Il tecnico calabrese è ...Gennaro Gattuso, tecnico del, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro l', valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Non recupera Fabian Ruiz mentre viene convocato ...Vedi anche Atalanta Atalanta, Gasperini avverte i suoi: “Il Napoli è da scudetto” Nell'Atalanta, Gasperini ritrova due pedine fondamentali come Cristian Romero e Robin Gosens. igilie più differenti no ...Gennaro Gattuso potrebbe quindi optare per il 3-4-3 con l'inserimento di Maksimovic nel terzetto difensivo, Zielinski e Bakayoko in mediana. Il Napoli, contro l'Atalanta, giocherà al Maradona la semif ...