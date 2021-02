Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La seconda semifinale di Coppa Italia vede affrontarsi Napoli e Atalanta. Queste le formazioni della gara di andata in programma allo Stadio Maradona di Napoli. Napoli (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La seconda semifinale di Coppa Italia vede affrontarsi. Queste ledella gara di andata in programma allo Stadio Maradona di(3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

