Napoli-Atalanta, Gattuso: “Con la Dea nessuno è favorito. Sfogo post-Parma? La messa si fa una volta al giorno” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non vanno oltre il pari Napoli e Atalanta.Si conclude con un pareggio a reti inviolate il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta, andato in scena questa sera al "Maradona". Ospina para tutto e gli azzurri strappano lo 0-0 ai nerazzurri. Un risultato analizzato dal tecnico dei partenopei, Rino Gattuso, intervenuto nel post-gara ai microfoni di Rai Sport. "Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l'Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non vanno oltre il pari.Si conclude con un pareggio a reti inviolate il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra, andato in scena questa sera al "Maradona". Ospina para tutto e gli azzurri strappano lo 0-0 ai nerazzurri. Un risultato analizzato dal tecnico dei partenopei, Rino, intervenuto nel-gara ai microfoni di Rai Sport. "Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l'non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e ...

