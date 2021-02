Napoli-Atalanta, Gasperini: “Sprecato tanto, ma sono soddisfatto. Ilicic e Muriel? Tutto sulla loro gestione” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una prestazione che non ci ha dato quanto speravamo, adesso testa alla Serie A.Queste le parole di Gian Piero Gasperini, intervenuto al termine della gara di Coppa Italia contro il Napoli. Il tecnico dell'Atalanta ha analizzato il pareggio a reti bianche nella sfida valida per l'andata della semifinale della competizione, spiegando ciò che non ha funzionato nella notte del Diego Armando Maradona. Tante occasioni sprecate per la franchigia nerazzurra, che non è riuscita a concretizzare la rilevante mole di gioco espressa durante Tutto il corso dell'incontro. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una buona gara, ma è chiaro che il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, qualcosa anche nella ripresa, anche se nel secondo tempo la partita è stata un po' più ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una prestazione che non ci ha dato quanto speravamo, adesso testa alla Serie A.Queste le parole di Gian Piero, intervenuto al termine della gara di Coppa Italia contro il. Il tecnico dell'ha analizzato il pareggio a reti bianche nella sfida valida per l'andata della semifinale della competizione, spiegando ciò che non ha funzionato nella notte del Diego Armando Maradona. Tante occasioni sprecate per la franchigia nerazzurra, che non è riuscita a concretizzare la rilevante mole di gioco espressa duranteil corso dell'incontro. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una buona gara, ma è chiaro che ilè una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le opportunità migliori, qualcosa anche nella ripresa, anche se nel secondo tempo la partita è stata un po' più ...

