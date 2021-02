Napoli-Atalanta di Coppa Italia, Made in Italy o Verdi? La tv del 3 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 3 febbraio RaiUno alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Napoli e Atalanta, valida per le semifinali di Coppa Italia. Il match sarà commentato da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Bruno Gentili nello studio in esterna e Fabrizio Tumbarello a bordocampo. Il post-partita di entrambe le gare, sia martedì che mercoledì, andrà invece in onda, dalle 23, su Raisport+HD: nello studio di Saxa Rubra, insieme a Marco Lollobrigida, Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi. Su Canale5 alle 21.40 andrà in onda l’ultima puntata della fiction “Made in Italy”. Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 3RaiUno alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra, valida per le semifinali di. Il match sarà commentato da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Bruno Gentili nello studio in esterna e Fabrizio Tumbarello a bordocampo. Il post-partita di entrambe le gare, sia martedì che mercoledì, andrà invece in onda, dalle 23, su Raisport+HD: nello studio di Saxa Rubra, insieme a Marco Lollobrigida, Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi. Su Canale5 alle 21.40 andrà in onda l’ultima puntata della fiction “in”. Beppe Modenese, imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e ...

