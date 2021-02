Napoli-Atalanta 0-0, Ospina: “Il collettivo oggi ha fatto bene” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “oggi il collettivo ha fatto bene, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra che gioca benissimo uomo contro uomo. Abbiamo fatto il nostro, ora pensiamo al campionato”. Queste le parole del portiere del Napoli, David Ospina, al termine della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta terminata a reti inviolate anche grazie alle sue parate. Per l’occasione, Gattuso aveva scelto una quasi inedita linea a tre in difesa. “Avevamo giocatori d’esperienza, l’abbiamo preparata così e penso che abbiamo fatto bene – prosegue ai microfoni di Rai Sport l’estremo difensore partenopeo, oggi costretto ad affrontare i connazionali Zapata e Muriel – E’ bello avere colombiani ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “ilha, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra che gioca benissimo uomo contro uomo. Abbiamoil nostro, ora pensiamo al campionato”. Queste le parole del portiere del, David, al termine della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’terminata a reti inviolate anche grazie alle sue parate. Per l’occasione, Gattuso aveva scelto una quasi inedita linea a tre in difesa. “Avevamo giocatori d’esperienza, l’abbiamo preparata così e penso che abbiamo– prosegue ai microfoni di Rai Sport l’estremo difensore partenopeo,costretto ad affrontare i connazionali Zapata e Muriel – E’ bello avere colombiani ...

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - apetrazzuolo : TWEET - Napoli-Atalanta, Giuliani: 'No gioco, no coraggio, no azioni, no tiri...' - napolimagazine : RAI - Pasqual: 'Ospina perfetto, è sempre riuscito a mettere una pezza' -