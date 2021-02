Napoli Atalanta 0-0 LIVE: termina il primo tempo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Atalanta 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 7? Tiro Napoli – primo pericolo dalle parte di Gollini. Insigne ci prova da fuori. Il portiere dell’Atalanta si distende e mette in angolo. 11? Pericolo Atalanta – Muriel batte un calcio di punizione insidioso dalla destra. Ospina non si lascia sorprendere e allunga in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 7? Tiropericolo dalle parte di Gollini. Insigne ci prova da fuori. Il portiere dell’si distende e mette in angolo. 11? Pericolo– Muriel batte un calcio di punizione insidioso dalla destra. Ospina non si lascia sorprendere e allunga in ...

Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAtalanta ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - MundoNapoli : Napoli-Atalanta, è finito il primo tempo. - isegnam : @Torrenapoli1 Il Napoli di Mazzarri andò a comandare a Manchester . Questo Napoli sta subendo contro l'atalanta -