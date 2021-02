Napoli, arrivano i tamponi a prezzo ridotto per medici e familiari (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’associazione, tra le più rappresentative, dei laboratori d’analisi Federlab Italia, in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e l’Ordine dei medici di Napoli hanno stipulato una convenzione per l’esecuzione di tamponi anti covid a prezzo ridotto. Si tratta di una iniziativa importante rivolta a medici ed odontoiatri di Napoli. Oltre a queste due categorie, potranno usufruire dei tamponi anche i dipendenti, i collaboratori ed i familiari. Hanno stipulato una convenzione per l’esecuzione di tamponi molecolari anti-Covid a prezzi ridotti. Potranno usufruire delle agevolazioni i medici e gli odontoiatri iscritti all’OMCeO ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’associazione, tra le più rappresentative, dei laboratori d’analisi Federlab Italia, in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e l’Ordine deidihanno stipulato una convenzione per l’esecuzione dianti covid a. Si tratta di una iniziativa importante rivolta aed odontoiatri di. Oltre a queste due categorie, potranno usufruire deianche i dipendenti, i collaboratori ed i. Hanno stipulato una convenzione per l’esecuzione dimolecolari anti-Covid a prezzi ridotti. Potranno usufruire delle agevolazioni ie gli odontoiatri iscritti all’OMCeO ...

