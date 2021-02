Myanmar: Aung San Suu Kyi agli arresti fino al 15 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Londra, 3 feb. (Adnkronos) – Aung San Suu Kyi resterà agli arresti fino al 15 febbraio. Lo riporta la Bbc che cita un documento di polizia presentato in tribunale. ‘The Lady’, arrestata dopo il golpe dei giorni scorsi, si troverebbe nella sua residenza a Naypyidaw ed è accusata di violazione della legge sull’import-export, di aver importato illegalmente e di aver utilizzato dispositivi di comunicazione, walkie talkie, trovati nella sua abitazione. Stando ai documenti a cui fa riferimento la Bbc, resterà agli arresti per due settimane anche il presidente deposto Win Myint, accusato di violazione della legge sulla gestione delle calamità naturali per aver infranto le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus incontrando sostenitori durante la campagna ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Londra, 3 feb. (Adnkronos) –San Suu Kyi resteràal 15. Lo riporta la Bbc che cita un documento di polizia presentato in tribunale. ‘The Lady’, arrestata dopo il golpe dei giorni scorsi, si troverebbe nella sua residenza a Naypyidaw ed è accusata di violazione della legge sull’import-export, di aver importato illegalmente e di aver utilizzato dispositivi di comunicazione, walkie talkie, trovati nella sua abitazione. Stando ai documenti a cui fa riferimento la Bbc, resteràper due settimane anche il presidente deposto Win Myint, accusato di violazione della legge sulla gestione delle calamità naturali per aver infranto le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus incontrando sostenitori durante la campagna ...

