Moviola Napoli Atalanta | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)delvalido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21:delladeltra, valido per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro FabbriDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

sscalcionapoli1 : Napoli-Parma, la moviola del CdS: giusto annullare il gol di Brugman, manca un giallo a Bakayoko #NapoliParma… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Napoli-Parma, CdS: manca un giallo a Bakayoko, corretto annullare il gol di Brugman - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Napoli-Parma, CdS: manca un giallo a Bakayoko, corretto annullare il gol di Brugman - susydigennaro : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Napoli-Parma, CdS: manca un giallo a Bakayoko, corretto annullare il gol di Brugman - apetrazzuolo : MOVIOLA - Napoli-Parma, CdS: manca un giallo a Bakayoko, corretto annullare il gol di Brugman -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Napoli

... mercoledì 3 febbraio RaiUno alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio trae Atalanta , ... insieme a Marco Lollobrigida, Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri allae ...... dai biancocelesti, una clamorosa batosta interna in campionato, quattro giorni dopo:- ... insieme a Marco Lollobrigida , Gianfranco Teotino , Bruno Giordano , Tiziano Pieri allae ...Napoli e Atalanta si affrontano nella semifinale d'andata di Coppa Italia: sono nella parte opposta del tabellone rispetto alla Juve ...Stasera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si gioca Napoli-Atalanta, andata della seconda semifinale di Coppa Italia: sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.