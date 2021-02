MotoGP, Thailandia a rischio. Pronta l’Indonesia (Di giovedì 4 febbraio 2021) MotoGP, a rischio cancellazione il GP della Thailandia. Al suo posto la Dorna potrebbe inserire l’Indonesia. ROMA – MotoGP, rischio cancellazione per il GP della Thailandia. Nessuna decisione ufficiale, ma le autorità locali sarebbero pronte a fare un passo indietro per l’emergenza coronavirus. La Dorna continua a lavorare per cercare di confermare il Gran Premio, anche se la Thailandia sembra essere ormai fuori dai giochi. Per questo motivo i vertici della MotoGP hanno avvisato l’Indonesia. Potrebbe essere proprio il circuito indonesiano il sostituto di quello thailandese. L’ufficialità è attesa nelle prossime settimane. Dorna al lavoro per garantire un Mondiale regolare La pandemia continua a minacciare ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021), acancellazione il GP della. Al suo posto la Dorna potrebbe inserire. ROMA –cancellazione per il GP della. Nessuna decisione ufficiale, ma le autorità locali sarebbero pronte a fare un passo indietro per l’emergenza coronavirus. La Dorna continua a lavorare per cercare di confermare il Gran Premio, anche se lasembra essere ormai fuori dai giochi. Per questo motivo i vertici dellahanno avvisato. Potrebbe essere proprio il circuito indonesiano il sostituto di quello thailandese. L’ufficialità è attesa nelle prossime settimane. Dorna al lavoro per garantire un Mondiale regolare La pandemia continua a minacciare ...

