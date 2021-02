dinoadduci : No al GP di Thailandia: il governo cancella la gara di ottobre - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #MotoGP No al GP di #Thailandia: il governo cancella la gara di ottobre #Buriram - Gazzetta_it : #MotoGP No al GP di #Thailandia: il governo cancella la gara di ottobre #Buriram - gponedotcom : Il calendario MotoGP perde i pezzi: niente Thailandia nel 2021: Manca solo l'ufficialità, ma il round di Buriram, p… - Motorsport_IT : #MotoGP | MotoGP: il GP della Thailandia va verso la cancellazione -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Thailandia

Il Campionato 2021 dellasi dovrebbe chiudere con il famoso 'trittico' di tappe della, dell'Australia e della Malesia prima del gran finale sul circuito Ricardo Tormo di Valencia: ...L'11 luglioin Finlandia, il 15 agosto in Austria, il 29 in Gran Bretagna. Il 12 settembre gp di Aragona, il 19 a Misano, il 3 ottobre in Giappone, il 10 in, i 24 in Australia, il ...Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe saòtare nel Mondiale 2021 l'appuntamento in Thailandia, la situazione è sotto monitoraggio ...MotoGP: Manca solo l'ufficialità, ma il round di Buriram, previsto per ottobre, non verrà disputato a causa della Pandermia, se ne riparlerà infatti nel 2022 ...