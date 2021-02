MotoGP | l’anniversario della Clinica Mobile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 3 febbraio 1977, 44 anni fa, veniva presentata ufficialmente a stampa e piloti del motomondiale la prima. L’evento si tenne sull’isola di Bendor (in Costa Azzurra). Con gli anni si sarebbe poi evoluta, vivendo tutte le tappe del motomondiale eSBK. E soprattutto salvando le vite di moltissimi campioni. Tutto nacque da Checco Costa Solo chi viveva dall’interno tutto il contesto del Motomondiale (mondo così distante e all’avanguardia se si pensa alla vita quotidiana degli anni ’50 ed a seguire), poteva cogliere un aspetto così vitale come quello del soccorso immediato. Una manovra ancora più articolata rispetto al pronto soccorso. L’idea era quella di traslocare una vera sala operatoria in formato camion, così da poter intervenire ancor prima di quanto potesse fare un pronto soccorso nell’ospedale più ...