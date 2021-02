MotoGp | cancellato il Gp di Thailandia

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp cancellato

Mir, Rossi, Suzuki: le statistiche del folle 2020 inIannone: 'Con la cocaina niente, a me invece 4 anni' 14/01/2021 A 10:26 Gran Premio del Qatar Il testdi Sepang non sarà ...I test invernali dellaquest'anno si terranno solo sul circuito di Losail, in Qatar . È quanto è stato deciso da un ...al Coronavirus il primo test previsto a fine febbraio è stato. ...Cancellato il Gp di Thailandia a causa delle difficoltà della pandemia: lo ha deciso il Governo locale, slitta di un anno la validità del contratto ...La Dorna cancella i test di Moto2 e Moto3 previsti a Jerez, e trasferisce tutto in Qatar assieme alla MotoGP. Tra mille incertezze ...