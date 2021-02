Morto per covid il capitano Tom Moore, a 100 anni aveva raccolto 32milioni di euro contro il covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . È Morto il capitano Tom Moore, il veterano dell’esercito britannico ed eroe della pandemia che a 100 anni e in piena emergenza contagio aveva raccolto 32milioni di euro di aiuti compiendo cento giri attorno a casa per raccogliere fondi per ospedali e personale sanitario impegnato in prima linea. È Morto il capitano Tom Moore, il veterano dell’esercito britannico ed eroe della pandemia che a 100 anni e in piena emergenza contagio aveva raccolto 32milioni di euro di aiuti compiendo cento giri attorno a casa per aiutare tutti quelli che combattono contro il ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . ÈilTom, il veterano dell’esercito britco ed eroe della pandemia che a 100e in piena emergenza contagiodidi aiuti compiendo cento giri attorno a casa per raccogliere fondi per ospedali e personale sanitario impegnato in prima linea. ÈilTom, il veterano dell’esercito britco ed eroe della pandemia che a 100e in piena emergenza contagiodidi aiuti compiendo cento giri attorno a casa per aiutare tutti quelli che combattonoil ...

ZZiliani : L’Ente Nazionale Protezione Animali esprime preoccupazione e dolore per l’ennesimo gatto morto ad #AntonioConte.… - TgLa7 : #Covid Morto Thomas Moore, i cosiddetto #captainTom per tutti i britannici, veterano centenario della II Guerra Mon… - repubblica : Regno Unito, morto di Covid a 100 anni il capitano Tom, eroe della raccolta fondi per la sanità - Anna280511823 : RT @ChiodiDonatella: #RENZI 1- #CONTE 0 #MATTARELLA FISCHIA PALLA A #DRAGHI #Giuseppi go home. #Renzi passa e dice amen. E nel #Pd crea un… - ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: #RENZI 1- #CONTE 0 #MATTARELLA FISCHIA PALLA A #DRAGHI #Giuseppi go home. #Renzi passa e dice amen. E nel #Pd crea un… -