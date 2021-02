Morto Pepi Merisio | tra i grandi della fotografia

Avvenire_Nei : Addio a Pepi Merisio, il fotografo di Paolo VI e della civiltà contadina - ColomGM : Un omaggio al grande #PepiMerisio - brunoforesi : RT @Avvenire_Nei: Addio a Pepi Merisio, il fotografo di Paolo VI e della civiltà contadina - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Lutto nel mondo culturale bergamasco e nazionale: è morto Pepi Merisio - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Addio a Pepi Merisio, il fotografo di Paolo VI e della civiltà contadina -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Pepi

IL GIORNO

stato il più importante dei fotografi bergamaschi, amato e ben voluto in tutta Italia e anche all'estero.Merisio è deceduto all'età di 90 anni, dopo essere stato in grado di raccontare con i suoi scatti il Novecento e Bergamo, anche i suoi angoli più nascosti, con una familiarità e un'immediatezza ...Bergamo, 3 febbraio 2021 - Èa Bergamo, a 90 anni,Merisio, un maestro della fotografia italiana . Nato a Caravaggio nel 1931, il suo reportage per "Epoca" del 1964 'Una giornata dal Papa", del 1964, su Paolo VI gli ...Si è spento a 90 anni Pepi Merisio. Nato a Caravaggio nel 1931, è considerato uno dei fotografi più importanti d’Italia, famoso per il reportage «Una giornata dal papa», dedicato a Paolo VI, e per gli ...Originario di Caravaggio, è morto all’età di 90 anni. Autodidatta, dai primi scatti per il Touring club al servizio di Paolo VI per Epoca. Spesso al centro dei suoi lavori c’era la tradizione contadin ...