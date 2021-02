Monza-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la decima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021 di volley. I brianzoli tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta incassata per mano di Modena nel quarto di finale di Coppa Italia. Monza vuole alzare l’asticella in vista dei PlayOff e incrementare il bottino di 33 punti che al momento le vale la quinta piazza, con una sola lunghezza di vantaggio proprio su Piacenza. Quest’ultima ha dunque la possibilità di guadagnare una posizione in classifica, prolungando la striscia positiva di risultati in regular season. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vero Volley-Gas Sales Bluenergysarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la decima giornata di ritorno didi volley. I brianzoli tornano sul campo di casa per riscattare la sconfitta incassata per mano di Modena nel quarto di finale di Coppa Italia.vuole alzare l’asticella in vista dei PlayOff e incrementare il bottino di 33 punti che al momento le vale la quinta piazza, con una sola lunghezza di vantaggio proprio su. Quest’ultima ha dunque la possibilità di guadagnare una posizione in classifica, prolungando la striscia positiva di risultati in regular season. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU ...

