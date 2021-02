Monoclonali, via libera di Aifa per Regeneron e Bamlanivimab. Speranza: “Acceleriamo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si avvicina il giorno in cui anche i medici italiani cureranno i malati covid con terapie anticorpali. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera a due anticorpi Monoclonali per il trattamento di Covid-19: si tratta del Regeneron e del Bamlanivimab , gli unici due farmaci finora autorizzati al mondo. Il secondo è quello della Eli Lilly prodotto a Latina che era stato offerto in sperimentazione gratuita a ottobre, incontrando però forti resistenze da parte del regolatore. Che oggi, a distanza di quattro mesi, sono evidentemente cadute. E quel farmaco viene autorizzato, ma lo Stato lo pagherà. Il disco verde è con prevedibili restrizioni, vale cioé per una categoria limitata di pazienti. Gli anticorpi infatti vanno somministrati precocemente nei pazienti con sintomatologia da lieve a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si avvicina il giorno in cui anche i medici italiani cureranno i malati covid con terapie anticorpali. L’Agenzia italiana del farmaco () ha dato il viaa due anticorpiper il trattamento di Covid-19: si tratta dele del, gli unici due farmaci finora autorizzati al mondo. Il secondo è quello della Eli Lilly prodotto a Latina che era stato offerto in sperimentazione gratuita a ottobre, incontrando però forti resistenze da parte del regolatore. Che oggi, a distanza di quattro mesi, sono evidentemente cadute. E quel farmaco viene autorizzato, ma lo Stato lo pagherà. Il disco verde è con prevedibili restrizioni, vale cioé per una categoria limitata di pazienti. Gli anticorpi infatti vanno somministrati precocemente nei pazienti con sintomatologia da lieve a ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Corriere : Anticorpi monoclonali: Aifa dà il via libera al loro utilizzo in Italia - HuffPostItalia : L'Aifa dà il via libera a due anticorpi monoclonali contro il Covid - Noovyis : (Monoclonali, via libera di Aifa per Regeneron e Bamlanivimab. Speranza: “Acceleriamo”) Playhitmusic - - DiacronicoMurra : RT @Zippo88lrr: Dopo 10 mesi di istanze ed insistenza, Palù, nuovo presidente AIFA, ha dichiarato: “No, la Tachipirina è del tutto inutile… -