Mollicone | futuro Italia passa per rilancio Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– “Ildella Nazioneper ildi. Le celebrazioni per il 150esimo anniversario della proclamazione diCapitale d’devono essere occasione per rifocalizzare l’attivita’ parlamentare sull’attribuzione aCapitale di poteri e fondi speciali, una posizione storica di Fratelli d’, e su cui le forze politiche hanno trovato convergenza approvando un ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni e Fabio Rampelli e sottoscritto anche da me e dalla collega Bellucci, insieme agli altri deputati e senatori componenti dell’Osservatorio Parlamentare per. Le grandi metropoli globali sono normate come veri e propri ‘distretti’, come Berlino o Parigi.merita ...