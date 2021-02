Moglie e suocera del boss percepiscono per 15 anni il vitalizio per le vittime di camorra: sequesto da 166 milioni di euro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha sequestrato beni per 166mila euro alla Moglie e alla suocera di un affiliato di spicco del clan Gionta le quali, per ben 15 anni, hanno percepito ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha sequestrato beni per 166milaallae alladi un affiliato di spicco del clan Gionta le quali, per ben 15, hanno percepito ...

