Mistero al GF Vip: che fine ha fatto il biglietto di ritorno? Le ipotesi (FOTO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In queste ore, i telespettatori del GF Vip si sono posti una domanda, ovvero, che fine ha fatto il famosi biglietto di ritorno? Tale cartolina rappresenta un lasciapassare per cui un solo concorrente eliminato ha la possibilità di tornare in casa. Per i primi mesi di messa in onda del reality show, ogni concorrente eliminato, una volta giunto in studio, apriva tale bigliettino e ne leggeva il contenuto. Qualora ci fosse stato scritto che il protagonista potesse rientrare, egli lo avrebbe fatto. Ma perché da un po’ di tempo non se ne parla più? Cos’è il biglietto di ritorno del GF Vip e a chi spetta La puntata di ieri del GF Vip è stata molto movimentata ed ha sollevato diverse domande, tra cui una inerente il biglietto di ritorno. ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In queste ore, i telespettatori del GF Vip si sono posti una domanda, ovvero, chehail famosidi? Tale cartolina rappresenta un lasciapassare per cui un solo concorrente eliminato ha la possibilità di tornare in casa. Per i primi mesi di messa in onda del reality show, ogni concorrente eliminato, una volta giunto in studio, apriva tale bigliettino e ne leggeva il contenuto. Qualora ci fosse stato scritto che il protagonista potesse rientrare, egli lo avrebbe. Ma perché da un po’ di tempo non se ne parla più? Cos’è ildidel GF Vip e a chi spetta La puntata di ieri del GF Vip è stata molto movimentata ed ha sollevato diverse domande, tra cui una inerente ildi. ...

infoitcultura : GF Vip: Nicolò vede Andrea. Mistero sull'sms a Zenga dell'ex - SharonAlex30 : @cri10cri ha le extension a causa dell'alopecia e dell'anoressia e il gf non le da i prodotti per sistemare lo stac… - SharonAlex30 : @AlexanderBasss ah le extension a causa dell'alopecia e dell'anoressia e il gf non le da i prodotti per sistemare l… - Frances34326835 : Più che grandefratello vip sta diventando MISTERO e le persone che cercano di capire ?? #gfvip #gregorelli… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: svelato il mistero delle extension di Carlotta Dell’Isola che hanno fatto discutere il web -